Paukenschlag: Änderte Polizistin Pilnacek-Akten?

Vor Pilz-Prozess in Akten eingeloggt

In Erklärungsnot kam S. dann, als ihr durch Fraktionsführerin Nina Tomaselli (Grüne) die Log-Files der Pilnacek-Akten vorlegte (diese liegen der „Krone“ vor). Dort ist nämlich dokumentiert, dass S. just vor Prozesstagen wegen der Klage gegen das Buch von Peter Pilz am 6. und 9. September 2025 eine Änderung an den Akten vorgenommen haben soll: „Ja, das ist von mir. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich da gemacht habe.“ Zudem könne die jeweilige Aktenzahl mehrere Dokumente enthalten, betonte S. Aber: „Dass ich mich auf das Medienverfahren vorbereitet habe, das schließe ich aus. Das hat im Sommer begonnen, meine Befragung in dem Verfahren war ja im August.“ Hier gebe es ihrer Wahrnehmung nach keinen Zusammenhang.