Nach fünf Überfällen rüstet Trafikant Geschäft auf

Wer in die Trafik von Andreas Schiefer in der Bruno-Marek-Allee 21 in Wien marschiert, wird gefilmt. Ausnahmslos. Auch zur eigenen Sicherheit. Zu viel ist in der jahrzehntelangen Karriere des Trafikanten schon passiert, wie er der „Krone“ beim Besuch seines Geschäftes erzählt. In der Donaustadt hatte Schiefer schon eine Trafik, auch in der berüchtigten Floridsdorfer Großfeldsiedlung.