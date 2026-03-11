Nach fünf Überfällen rüstet Trafikant Geschäft auf

Ist Atomkraft für Sie eine Chance oder Irrweg?
Ihm wurde schon die Pistole an den Kopf und seiner Angestellten ein Messer an den Hals gehalten. Von Betrugsversuchen über Automatensprengungen bis hin zu Überfällen hat Andreas Schiefer alles erlebt. In seiner neuen Trafik achtet er daher besonders auf Sicherheit und versucht, Kollegen wertvolle Tipps zu geben.
Wer in die Trafik von Andreas Schiefer in der Bruno-Marek-Allee 21 in Wien marschiert, wird gefilmt. Ausnahmslos. Auch zur eigenen Sicherheit. Zu viel ist in der jahrzehntelangen Karriere des Trafikanten schon passiert, wie er der „Krone“ beim Besuch seines Geschäftes erzählt. In der Donaustadt hatte Schiefer schon eine Trafik, auch in der berüchtigten Floridsdorfer Großfeldsiedlung.
