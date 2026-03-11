Vorteilswelt
Ist Atomkraft für Sie eine Chance oder Irrweg?

11.03.2026 17:30
Das Atomkraftwerk Doel (Belgien)
Das Atomkraftwerk Doel (Belgien)(Bild: EPA/picturedesk.com/Julien Warnand)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat kürzlich die europäische Abkehr von der Atomkraft scharf kritisiert. Dafür spricht jedoch das Risiko des Austritts radioaktiven Materials und die Frage der Endlagerung. Wie steht die „Krone“-Community zu dieser Thematik? Sollten die EU-Länder, und möglicherweise auch Österreich, künftig verstärkt auf Atomenergie setzen?

Atomkraft bietet den großen Vorteil, dass sie sehr zuverlässig und wetterunabhängig große Mengen an Strom erzeugen kann. Gleichzeitig verursacht sie im Betrieb kaum CO₂‑Emissionen und gilt daher für viele als wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. Auch der Flächenbedarf und die Energieausbeute pro Brennstoffmenge sind deutlich höher als bei erneuerbaren Energien.

Dem gegenüber stehen allerdings schwerwiegende Nachteile: Die Entsorgung des radioaktiven Abfalls ist bis heute ungelöst und bleibt über Jahrtausende eine Belastung für kommende Generationen. Zudem können Störfälle – auch wenn sie selten sind – massive gesundheitliche, ökologische und wirtschaftliche Schäden verursachen. Hinzu kommen extrem hohe Investitionskosten, lange Bauzeiten und die sicherheitspolitische Frage, wie mit spaltbarem Material verantwortungsvoll umgegangen werden kann.

Das nie in Betrieb genommene Atomkraftwerk Zwentendorf (NÖ) gilt als größte Investitionsruine ...
Das nie in Betrieb genommene Atomkraftwerk Zwentendorf (NÖ) gilt als größte Investitionsruine Österreichs.(Bild: Christian Jauschowetz)

Wie stehen Sie zur Atomkraft – gerade in Krisenzeiten mit steigenden Energiepreisen und geopolitischen Spannungen? Halten Sie Kernenergie für eine sinnvolle Option, um Versorgungssicherheit und stabile Strompreise zu gewährleisten? Oder überwiegen für Sie die Risiken, etwa in Bezug auf Sicherheit, Endlagerung und langfristige Kosten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!

Forum
11.03.2026 17:30
