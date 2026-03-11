Ist Atomkraft für Sie eine Chance oder Irrweg?

Atomkraft bietet den großen Vorteil, dass sie sehr zuverlässig und wetterunabhängig große Mengen an Strom erzeugen kann. Gleichzeitig verursacht sie im Betrieb kaum CO₂‑Emissionen und gilt daher für viele als wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. Auch der Flächenbedarf und die Energieausbeute pro Brennstoffmenge sind deutlich höher als bei erneuerbaren Energien.