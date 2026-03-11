Sexistischer Witz: FPÖ-Politiker in Bedrängnis

„War nicht meine Absicht“

Gar nicht lustig fanden das die „Steirischen Jägerinnen“, die sich auf Facebook distanzierten und eine offizielle Entschuldigung verlangten. Im Gespräch mit der „Krone“ reicht Derler diese nach: „Es war nie meine Absicht, irgendjemanden zu diskreditieren, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass es sich um einen Witz handelt. Das ist bei der Veranstaltung auch so angekommen.“ Die Aufregung sei politisch motiviert, glaubt der Abgeordnete, der fragt: „Haben wir keine anderen Sorgen?“