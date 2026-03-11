Sexistischer Witz: FPÖ-Politiker in Bedrängnis

Mit einem sexistischen Witz sorgte der steirische FPÖ-Abgeordnete Patrick Derler am Bezirksjägertag in Weiz für Empörung. Jägerinnen fordern eine Entschuldigung.
Das war ein glatter Fehlschuss: Ein steirischer FPÖ-Abgeordneter versucht sich als Witze-Erzähler und setzt sich dabei gehörig in die Nesseln. In den sozialen Medien rollt eine Empörungswelle.
Was war passiert? Nun, Landtagsmandatar Patrick Derler aus Birkfeld war Ehrengast beim Bezirksjägertag in Weiz und garnierte seine Rede mit einem anzüglichen Witz. Es ging um einen „Hasen im Bett“, mehr muss man dazu nicht wissen.
„War nicht meine Absicht“
Gar nicht lustig fanden das die „Steirischen Jägerinnen“, die sich auf Facebook distanzierten und eine offizielle Entschuldigung verlangten. Im Gespräch mit der „Krone“ reicht Derler diese nach: „Es war nie meine Absicht, irgendjemanden zu diskreditieren, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass es sich um einen Witz handelt. Das ist bei der Veranstaltung auch so angekommen.“ Die Aufregung sei politisch motiviert, glaubt der Abgeordnete, der fragt: „Haben wir keine anderen Sorgen?“
