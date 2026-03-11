Fans feiern Rita Oras kessen Partyhütchen-Style

Lasst die Party beginnen – und Rita Ora hat schon mal das perfekte Outfit an! Denn die Sängerin postete jetzt ein ziemlich kesses Instagram-Selfie.
Für das Foto vor dem Spiegel trug Rita Ora nämlich nicht nur eine feuerrote Lockenperücke, sondern auch ein Outfit, bei dem den Fans die Spucke wegblieb. Der „BH“ der 35-Jährigen bestand nämlich aus nicht mehr als zwei Partyhütchen.
Rita Oras Fans feiern „Wow-Body“
Und auch untenrum blieb die Sängerin dem Party-Motto treu und schnallte sich einen Gürtel mit weiteren bunten Hüten um. Zu sehen gab‘s auf diesem Foto also jede Menge nackte Haut – ganz zur Freude der Fans.
„Liebe dieses Shooting. Wow-Body“, „Du bist so heiß“, oder „Einfach die coolste Frau auf dem Planeten“, schwärmten diese in den Kommentaren und verschickten zudem reihenweise Flammen- und Herzchen-Emojis.
Shooting für französisches Magazin
In den ausgefallenen Look schlüpfte Rita Ora aber nicht etwa für eine private Feier. Den Hütchen-Style können die Fans auch im französischen Modemagazin „Crash“ bewundern. In Szene gesetzt wurde die 35-Jährige von Fotograf Cameron Postforoosh.
Wie das Magazin mitteilte, wollte man eine Frau feiern, „die Selbstvertrauen und Kreativität ausstrahlt“, und dabei sei die Wahl natürlich auf Rita Ora gefallen.
