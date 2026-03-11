Vorteilswelt
„So heiß“

Fans feiern Rita Oras kessen Partyhütchen-Style

Society International
11.03.2026 18:00
Rita Ora sorgt mit diesem Look für jede Menge Aufsehen.
Rita Ora sorgt mit diesem Look für jede Menge Aufsehen.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/ritaora)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lasst die Party beginnen – und Rita Ora hat schon mal das perfekte Outfit an! Denn die Sängerin postete jetzt ein ziemlich kesses Instagram-Selfie.

Für das Foto vor dem Spiegel trug Rita Ora nämlich nicht nur eine feuerrote Lockenperücke, sondern auch ein Outfit, bei dem den Fans die Spucke wegblieb. Der „BH“ der 35-Jährigen bestand nämlich aus nicht mehr als zwei Partyhütchen. 

Rita Oras Fans feiern „Wow-Body“
Und auch untenrum blieb die Sängerin dem Party-Motto treu und schnallte sich einen Gürtel mit weiteren bunten Hüten um. Zu sehen gab‘s auf diesem Foto also jede Menge nackte Haut – ganz zur Freude der Fans. 

Rita Ora ließ sich die Partyhüte für ein Magazin-Shooting stehen. Davor knipste sie noch ein ...
Rita Ora ließ sich die Partyhüte für ein Magazin-Shooting stehen. Davor knipste sie noch ein Erinnerungs-Selfie für ihre Fans.(Bild: instagram.com/ritaora)

„Liebe dieses Shooting. Wow-Body“, „Du bist so heiß“, oder „Einfach die coolste Frau auf dem Planeten“, schwärmten diese in den Kommentaren und verschickten zudem reihenweise Flammen- und Herzchen-Emojis.

Shooting für französisches Magazin
In den ausgefallenen Look schlüpfte Rita Ora aber nicht etwa für eine private Feier. Den Hütchen-Style können die Fans auch im französischen Modemagazin „Crash“ bewundern. In Szene gesetzt wurde die 35-Jährige von Fotograf Cameron Postforoosh.

Wie das Magazin mitteilte, wollte man eine Frau feiern, „die Selbstvertrauen und Kreativität ausstrahlt“, und dabei sei die Wahl natürlich auf Rita Ora gefallen.

Society International
11.03.2026 18:00
