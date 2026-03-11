Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr Kompetenzen

Skiriese Atomic stärkt neue Zentrale in Altenmarkt

Wirtschaft
11.03.2026 17:20
Mit der neuen Zentrale im Pongau stärkt der Amer-Konzern seine Tochter Atomic.
Mit der neuen Zentrale im Pongau stärkt der Amer-Konzern seine Tochter Atomic.(Bild: Chris Eder)
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert

Nach 18 Medaillen bei der Winter-Olympiade kann der Skiriese Atomic auch sonst jubeln: Gerade wurde der österreichische Standort innerhalb des Konzerns massiv aufgewertet. Altenmarkt bekam nun auch die Verantwortung für Deutschland und bezog deshalb gerade eine nagelneue Firmenzentrale.

0 Kommentare

Verkauf, Vertrieb und Marketing sind nun auch für den deutschen Markt im Pongau konzentriert. Die inzwischen mehrheitlich chinesische Konzernmutter Amer stärkt dadurch seine Salzburger Tochter deutlich und sichert den Standort. „Wir sind so noch näher zum Sportfachhandel und den Konsumenten. Wir sind somit die Größten und auch Agilsten“, freut sich Atomic-Chef Wolfgang Mayrhofer. Groß heißt: Mit einem Rekordumsatz von über 300 Millionen Euro im Vorjahr sieht sich die heimische Skischmiede als Nummer eins weltweit.

Konkret pendeln nun Mitarbeiter aus München tageweise nach Altenmarkt. Nicht zuletzt, um diese trotzdem weiter in der Firma zu halten, wurde in ein neues Bürogebäude mit bester Arbeitsatmosphäre für die knapp 90 Beschäftigten investiert. 

Um den Mitarbeitern aus München den Standortwechsel zu erleichtern, wurde viel in die ...
Um den Mitarbeitern aus München den Standortwechsel zu erleichtern, wurde viel in die Arbeitsbedingungen investiert.(Bild: Catherine Roider Fotografie)

Den Mix aus Großraumflächen, Einzel- und Zweierbüros, großen Kommunikationszonen samt Bereichen zum Essen und Trinken samt Bar planten und realisierte der Wiener Thomas Bene aus der bekannten Büromöbel-Dynastie mit seiner neuen Firma home of work zusammen mit Innengestaltungs-Spezialistin Almuth Bene.

Almuth und Thomas Bene: „Unternehmenskultur abbilden.“
Almuth und Thomas Bene: „Unternehmenskultur abbilden.“(Bild: Roider)

„Vorgabe war, die Unternehmenskultur abzubilden: Sport, Dynamik, Innovation“. Viel Holz betont Nachhaltigkeit und Bodenständigkeit, moderne Elemente die Sportlichkeit und Internationalität der Beschäftigten. Home of Work kam zum Zug, weil die Firma von der Planung über die Auswahl der Möblierung und Farbkonzept auch die Koordination der diversen Handwerker liefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
11.03.2026 17:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
316.868 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.331 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
179.849 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1806 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1231 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Wirtschaft
Mehr Kompetenzen
Skiriese Atomic stärkt neue Zentrale in Altenmarkt
Historisches Urteil
Rekord-Strafe: Strabag muss 146 Millionen zahlen
Hohe Düngemittelpreise
Sprit-Teuerungswelle bedroht nun unsere Landwirte
Sanierung gescheitert
Investor sprang ab: Metallfirma bleibt nur Konkurs
Um Preise einzudämmen
Energieagentur plant Freigabe von Öl-Reserven
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf