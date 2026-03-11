Skiriese Atomic stärkt neue Zentrale in Altenmarkt

Verkauf, Vertrieb und Marketing sind nun auch für den deutschen Markt im Pongau konzentriert. Die inzwischen mehrheitlich chinesische Konzernmutter Amer stärkt dadurch seine Salzburger Tochter deutlich und sichert den Standort. „Wir sind so noch näher zum Sportfachhandel und den Konsumenten. Wir sind somit die Größten und auch Agilsten“, freut sich Atomic-Chef Wolfgang Mayrhofer. Groß heißt: Mit einem Rekordumsatz von über 300 Millionen Euro im Vorjahr sieht sich die heimische Skischmiede als Nummer eins weltweit.