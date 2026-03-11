Kran-Spalier für den Giganten an der Brennerroute

Moskau wird zum mittelalterlichen Funkloch
Zehn riesige Kräne stehen für die neue Luegbrücke der Brennerautobahn in Tirol bereits Spalier, die Bauarbeiten sind voll im Gang. Auch Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) staunte bei seinem Besuch am Mittwoch über zahlreiche Superlative.
Wer über den Brenner fährt, dem fallen an der Luegbrücke die zehn gelben Riesenkräne (bald werden es zwölf sein) ins Auge. Weitgehend unsichtbar von der A13 sind die etwa 150 Arbeiter, die an der größten Asfinag-Baustelle des Landes am Werk sind. Der Hintergrund dürfte den meisten klar sein: Hier entsteht um 380 Millionen Euro die neue Luegbrücke.
