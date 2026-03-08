So viel Geld würde Mailand der ICE-Liga bringen

LIVE: Weltcupleader McGrath schneller als Braathen
Ski-Weltcup im Ticker
In Villach kam es zum Gipfeltreffen der Liga-Bosse. In einer Präsentation stellte sich Bewerber Mailand vor – das ist der starke Mann hinter dem möglichen Neueinsteiger. Dazu legten die Klubs fest, zu welchen Bedingungen die Verhandlungen mit dem Verband geführt werden.
Eine richtungsweisende Sitzung hat die ICE-Liga in Villach abgehalten. Dabei präsentierte sich mit Mailand auch der mögliche Neueinsteiger zur neuen Saison und beeindruckte die Klubchefs mit der Präsentation durchaus. Auch die Olympischen Spiele haben in der italienischen Stadt kürzlich für eine Eishockey-Begeisterung gesorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.