„Als mein Sohn in eine WG zog, war es befreiend“

Birgit Kubik aus Enns (OÖ) hat über ihr Leben als Mutter eines Sohns mit Autismus und ADHS ein Buch verfasst: „Wir mussten loslassen lernen“ – vor zweieinhalb Jahren ist Max (21) aus seinem Elternhaus in eine betreute Wohngruppe gezogen. Für seine Familie war es eine Befreiung – und eine emotionale Achterbahn.