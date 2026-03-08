„Als mein Sohn in eine WG zog, war es befreiend“
Beeinträchtigtes Kind
Birgit Kubik aus Enns (OÖ) hat über ihr Leben als Mutter eines Sohns mit Autismus und ADHS ein Buch verfasst: „Wir mussten loslassen lernen“ – vor zweieinhalb Jahren ist Max (21) aus seinem Elternhaus in eine betreute Wohngruppe gezogen. Für seine Familie war es eine Befreiung – und eine emotionale Achterbahn.
Mutter Birgit (55) hat damals ein Buch über den „ganz normal-verrückten Alltag“ mit ihrem autistischen Sohn geschrieben, Titel: „In seinem Element“.
