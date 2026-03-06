Jetzt runter mit den viel zu hohen Spritpreisen!

Forderung nach Ende des CO₂-Preis

Klar ist: Auch der Staat trägt einen großen Teil zum Spritpreis bei. Er kassiert mehr als die Hälfte über die Umsatzsteuer, die Mineralölsteuer und den CO₂-Preis. ARBÖ und ÖAMTC fordern Steuersenkungen, auch ein Ende des CO₂-Preises würde viel bringen, allerdings auch das knappe Budget belasten. Sollte sich der Preis weiterhin so entwickeln, heizen die hohen Treibstoffkosten aber auch unweigerlich die gesamte Inflation an.