Spritpreis-Explosion: Diesel kratzt an 2-€-Marke

Günstigere Preise möglich: Tankstellen in der Kritik

Die schnelle und spürbare Reaktion an den heimischen Tankstellen auf den gestiegenen Rohölpreis kann AK-Experte Daniel Witzani-Haim nicht nachvollziehen. „Ich glaube, dass die Lager hier durchaus noch günstigere Preise hergeben würden. Und was man sich vor Augen führen muss, in Österreich wird mehr als die Hälfte des verwendeten Benzins und Diesels vor Ort von der OMV raffiniert. Wir haben außerdem in der Vergangenheit schon gesehen, dass Raffinerien bei Preissteigerungen teilweise ihre Margen erhöhen konnten“, sagte Witzani-Haim am Donnerstag im Ö1-„Morgenjournal“.