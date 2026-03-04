Gewessler: „Kein Verständnis“ für hohe Spritpreise

Verkauftes Benzin „zu ganz anderen Preisen“ eingelagert

„Dass jetzt die Preise an den Tankstellen steigen, das kann mir niemand erklären mit dem Krieg im Iran.“ Das Benzin und der Diesel, die derzeit verkauft würden, lägen auf Lager und seien „zu ganz anderen Preisen eingekauft, als er jetzt hier verkauft wird“.

Dann wurde sie noch klarer: „Also für Kriegsgewinnler habe ich in der Situation wirklich kein Verständnis.“ Gefordert seien nun „zuerst einmal das Ministerium, die Bundeswettbewerbsbehörde“, um hinzuschauen und zu kontrollieren.