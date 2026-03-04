Tankstellen-Ansturm aus Angst vor teurem Sprit

Versorgung mit Treibstoff gesichert

Ein Vergleich zahlt sich jedenfalls aus. Österreichweit gibt es Unterschiede bei den Spritpreisen, da sich die Transportwege unterscheiden. Stichenwirth gibt aber Entwarnung, was einen Engpass bei der Versorgung betrifft, niemand müsse sich vor leeren Tanks fürchten. Auch wenn die Nachfrage derzeit steigt, wird der Treibstoff nicht ausgehen, Österreich habe genügend Beschaffungswege, um auf eine Situation im Nahen Osten reagieren zu können. „Doch der Ölpreis wird natürlich stark davon mitbestimmt.“