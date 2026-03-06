Treibstoff-Wahnsinn: Wer verdient am meisten?

Die steigenden Preise an der Zapfsäule bringen viele Autofahrer in Österreich an eine finanzielle Belastungsgrenze. Krone+ schlüsselt auf, wie sich der Diesel- und Benzinpreis zusammensetzt und wer besonders vom Treibstoff-Wahnsinn profitiert.
Die erste Bombe war gefühlt erst im Anflug auf den Iran, da schnellten die Preise an den österreichischen Tankstellen bereits nach oben. Kritik kommt von vielen Seiten, unter anderem vom ÖAMTC: „Die schnelle und für alle spürbare Reaktion an den Tankstellen auf den gestiegenen Rohölpreis ist allerdings nur bedingt nachvollziehbar, denn der Blick auf den Jahresvergleich zeigt eine deutliche Diskrepanz: Der aktuelle Erdölpreis liegt in etwa auf dem Niveau vom Jänner 2025. Dennoch waren die Tankstellenpreise damals – insbesondere bei Diesel – spürbar niedriger als heute.“
Krone+ hat sich angesehen, wie sich der Preis an der Tankstelle zusammensetzt und wer für den Anstieg verantwortlich ist:
