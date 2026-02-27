„Botox und Filler sind keine Kosmetikbehandlungen“

Allein in Wien sind im vergangenen Jahr neun illegale Beauty-Studios aufgeflogen, wo im Hinterzimmer ästhetische Behandlungen durchgeführt wurden. Im Jahr 2023 starb eine 28-jährige Wienerin 14 Tage nach dem Lippen-Aufspritzen durch eine Instagram-Kurpfuscherin. Was in erfahrenen Händen den gewünschten Effekt erzielt, kann bei mangelnder Qualifikation und dem Einsatz minderwertiger Produkte zu ernsthaften Komplikationen führen. Was Patienten unbedingt beachten sollten.