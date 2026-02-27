Kickl: „Gesprächsbasis zu Schatten-ÖVP und Kurz“

Nur selten gibt Herbert Kickl Interviews – heuer bisher nur parteieigenen Medien. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt der FPÖ-Chef jetzt, wann er mit Neuwahlen rechnet und ob er Bundespräsident oder doch Kärntner Landeshauptmann wird, und er verrät, warum er mit der „Schatten-ÖVP“ um Altkanzler Sebastian Kurz spricht.
„Krone“: Herr Kickl, angefragt haben wir für dieses Interview anlässlich des einjährigen Platzens der blau-schwarzen Koalitionsgespräche am 12. Februar 2025. Sie haben dann aber nur Ihrem eigenen Radiosender „Austria First“ ein Interview dazu gegeben. Gilt jetzt generell „Austria First“ first?
Herbert Kickl: Es hatte rein terminliche Gründe, dass sich das Interview damals nicht ausgegangen ist. Wir haben das Interview ja auch nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Was „Austria First“ betrifft: Wir haben dieses Patriotenradio gegründet, und da ist es nur logisch, dass der Parteichef auch seinen Beitrag dazu leistet, die Bekanntheit zu erhöhen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.