Kickl: „Gesprächsbasis zu Schatten-ÖVP und Kurz“

„Krone“: Herr Kickl, angefragt haben wir für dieses Interview anlässlich des einjährigen Platzens der blau-schwarzen Koalitionsgespräche am 12. Februar 2025. Sie haben dann aber nur Ihrem eigenen Radiosender „Austria First“ ein Interview dazu gegeben. Gilt jetzt generell „Austria First“ first?

Herbert Kickl: Es hatte rein terminliche Gründe, dass sich das Interview damals nicht ausgegangen ist. Wir haben das Interview ja auch nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Was „Austria First“ betrifft: Wir haben dieses Patriotenradio gegründet, und da ist es nur logisch, dass der Parteichef auch seinen Beitrag dazu leistet, die Bekanntheit zu erhöhen.