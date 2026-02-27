Rekord: Ausländische Gäste stürmen Österreich

Neben Touristen aus dem Inland, aus Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien und den USA sorgten auch Gäste aus Mittel- und Osteuropa für Hochbetrieb. Die „Krone“ hat sich auf den heimischen Pisten umgehört, was sie am Skiurlaub in Österreichs Alpen ganz besonders schätzen

Gabor, ein 24-jähriger Ungar, druckt sich gerade bei der Talstation sein vorbestelltes Ticket aus. Er schätzt die Nähe zu Österreich, den guten Service und lobt die Sprachkenntnisse der Österreicher. „Jeder spricht Englisch. Man kann sich super verständigen“, meint er.