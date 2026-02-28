Jetzt greift Trump-Lager auch nach TV-Sender CNN

Milliarden, Macht und Monopole

Noch ist es nicht entschieden. Eine kartellrechtliche Prüfung steht aus. Doch der Machtpoker um 111 Milliarden Dollar ist längst mehr als ein Wirtschaftsthema. Es geht um Einfluss, um Deutungshoheit und um die Frage, ob ein weiterer großer US-Nachrichtensender politisch die Richtung wechselt. Ob CNN am Ende denselben Kurs einschlägt wie CBS, ist offen. Klar ist nur: Die Medienlandschaft der USA steht vor einem historischen Umbruch.