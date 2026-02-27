Druschba-Stopp blockiert auch ukrainische Exporte

Luft- und Seeweg blockiert

Für das Kriegsland ist die Situation prekär. Seit Beginn der russischen Invasion vor vier Jahren unterliegen Informationen zur Ölverarbeitung und zum Export der Geheimhaltung. Bekannt ist jedoch, dass das russische Militär seit Februar 2022 gezielt ukrainische Raffinerien angegriffen hat. Die Zerstörung der letzten verbliebenen Verarbeitungskapazitäten Mitte 2025 zwang das Land dazu, Treibstoff zu importieren und für das eigene Rohöl Exportwege zu finden. Da der Luft- und Seeweg blockiert ist, blieb nur die Druschba-Pipeline.