Damit Überforderung nicht in Familiendrama endet

Tragische Nachrichten wie über Mütter, die zuerst ihr Kind und dann sich selbst töten, sowie der Mordprozess rund um Elias (3) schockten das Land. Wie können solche Tragödien verhindert werden? Psychotherapeutin Ines Gstrein spricht im „Krone“-Interview über überforderte Eltern, die gestresste Gesellschaft und zeigt Wege aus der (Dauer)Belastung auf.
„Krone“: Was sind Ihrer Erfahrung nach die Faktoren, die dazu führen, dass Eltern mit dem Kind überfordert sind?
Ines Gstrein: Es geht nicht um das Kind oder die Kinder allein. Überforderung entsteht nicht aus einem einzigen Faktor, sondern es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren.
