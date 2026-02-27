Vorteilswelt
Krasse Veränderung!

So sieht Victoria Swarovski jetzt nicht mehr aus

Salzburg
27.02.2026 20:52
Swarovski noch mit blonden Haaren an der Seite ihres Freundes Mark Mateschitz im Sommer 2025
Swarovski noch mit blonden Haaren an der Seite ihres Freundes Mark Mateschitz im Sommer 2025
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Victoria Swarovski traut sich so einiges zu: Eine erfolgreiche Beauty-Marke aufzubauen, den Eurovision Song Contest zu moderieren und jetzt auch noch eine krasse Typveränderung! Ihre blonde Haarpracht ist die Moderatorin jetzt jedenfalls los ...

0 Kommentare

Mit brünetter Haarpracht präsentierte sich Swarovski am Freitagabend den Zuschauern der deutschen Tanz-Show „Let‘s Dance“. „Neue Saison, neue Haare, gleiche Strahlkraft“, postete sie zeitlich auf Instagram. Dazu zeigte sie sich mit gelockten Haaren in einem transparenten Spitzenkleid.

Als Grund für ihre optische Verwandlung verriet Swarovski gegenüber deutschen Medien, sie habe einfach einmal Lust auf eine Veränderung gehabt. Wenn auch es das erste Mal für sie war, dass sie ihre Haare färben ließ. Ein großer Schritt für vermutlich jede Frau.

Ihr Umfeld, dazu zählt wohl auch Lebenspartner Mark Mateschitz, habe sich zugegeben erst an ihren neuen Look gewöhnen müssen. Mittlerweile fänden die Stilveränderung aber alle toll, so Swarovski.

Salzburg
27.02.2026 20:52
Salzburg

