Schwedischer Premier:

Drohne nahe Flugzeugträger wohl russisch gewesen

Außenpolitik
27.02.2026 16:19
Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson (im Bild rechts mit Frankreichs Verteidigungsminister ...
Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson (im Bild rechts mit Frankreichs Verteidigungsminister Jean-Noël Barrot) stattete nach dem Drohnen-Zwischenfall dem französischen Flugzeugträger einen Besuch ab(Bild: AFP/JOHAN NILSSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die schwedische Regierung verdächtigt Russland, hinter dem Zwischenfall mit einer unbekannten Drohne in der Nähe eines französischen Flugzeugträgers im Hafen von Malmö zu stecken. Wie berichtet, führte die schwedische Marine „Gegenmaßnahmen“ mittels Störsender durch und brachte das Flugobjekt vom Kurs ab.

Danach sei der Kontakt zu der Drohne abgerissen. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson sagte zum Sender SVT, dass er davon ausgehe, dass es sich um eine russische Drohne handelte, weil sich gleichzeitig ein russisches Militärschiff in der Meerenge zwischen Schweden und Dänemark befand – unweit der Charles de Gaulle.

Der französische Flugzeugträger befindet sich derzeit im Hafen von Malmö und soll in Kürze an ...
Der französische Flugzeugträger befindet sich derzeit im Hafen von Malmö und soll in Kürze an einer NATO-Übung teilnehmen.(Bild: EPA/Johan Nilsson)

Ministerpräsident Ulf Kristersson nannte den Vorfall nun „ernst, aber nicht unerwartet“. Es sei sicher kein Zufall, dass so etwas gerade während des Besuches des französischen Flugzeugträgers in Schweden passiere. „Das Wichtigste ist, Klartext zu reden und zu zeigen, dass wir vorbereitet sind und mit solchen Situationen umgehen können“, sagte Kristersson zu SVT. Derzeit sei dem Ministerpräsidenten zufolge eine technische Untersuchung im Gange, die mehr Details zu dem Vorfall ans Licht bringen solle.

Der Flugzeugträger Charles de Gaulle ankert im Hafen von Malmö und soll sich später einer ...
„Gegenmaßnahmen“
Drohne näherte sich französischem Flugzeugträger
26.02.2026
Verteidigungsmaßnahme
EU plant „Drohnen-Schutzschild“ bis Ende 2026
16.10.2025

Kreml: „Absurde Vorwürfe“
Die Regierung in Moskau spricht von „absurden Vorwürfen“. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die schwedischen Aussagen zu der Drohne bezögen sich allein darauf, dass ein russisches Schiff in der Nähe gewesen sei. „Diese Erklärung ist völlig absurd“, fügte Peskow hinzu, der nach eigenen Angaben keine „Details“ zu dem Vorfall kennt.

Der Ostseeraum war zuletzt wiederholt Schauplatz mysteriöser Drohnenflüge über Flughäfen und sensiblen Militär- und Industriestandorten gewesen. Stets wurde eine russische Provokation dahinter vermutet.

Außenpolitik
27.02.2026 16:19
