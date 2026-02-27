Drohne nahe Flugzeugträger wohl russisch gewesen

Ministerpräsident Ulf Kristersson nannte den Vorfall nun „ernst, aber nicht unerwartet“. Es sei sicher kein Zufall, dass so etwas gerade während des Besuches des französischen Flugzeugträgers in Schweden passiere. „Das Wichtigste ist, Klartext zu reden und zu zeigen, dass wir vorbereitet sind und mit solchen Situationen umgehen können“, sagte Kristersson zu SVT. Derzeit sei dem Ministerpräsidenten zufolge eine technische Untersuchung im Gange, die mehr Details zu dem Vorfall ans Licht bringen solle.