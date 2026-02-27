Drohne nahe Flugzeugträger wohl russisch gewesen

Die schwedische Regierung verdächtigt Russland, hinter dem Zwischenfall mit einer unbekannten Drohne in der Nähe eines französischen Flugzeugträgers im Hafen von Malmö zu stecken. Wie berichtet, führte die schwedische Marine „Gegenmaßnahmen“ mittels Störsender durch und brachte das Flugobjekt vom Kurs ab.
Danach sei der Kontakt zu der Drohne abgerissen. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson sagte zum Sender SVT, dass er davon ausgehe, dass es sich um eine russische Drohne handelte, weil sich gleichzeitig ein russisches Militärschiff in der Meerenge zwischen Schweden und Dänemark befand – unweit der Charles de Gaulle.
Ministerpräsident Ulf Kristersson nannte den Vorfall nun „ernst, aber nicht unerwartet“. Es sei sicher kein Zufall, dass so etwas gerade während des Besuches des französischen Flugzeugträgers in Schweden passiere. „Das Wichtigste ist, Klartext zu reden und zu zeigen, dass wir vorbereitet sind und mit solchen Situationen umgehen können“, sagte Kristersson zu SVT. Derzeit sei dem Ministerpräsidenten zufolge eine technische Untersuchung im Gange, die mehr Details zu dem Vorfall ans Licht bringen solle.
Kreml: „Absurde Vorwürfe“
Die Regierung in Moskau spricht von „absurden Vorwürfen“. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die schwedischen Aussagen zu der Drohne bezögen sich allein darauf, dass ein russisches Schiff in der Nähe gewesen sei. „Diese Erklärung ist völlig absurd“, fügte Peskow hinzu, der nach eigenen Angaben keine „Details“ zu dem Vorfall kennt.
Der Ostseeraum war zuletzt wiederholt Schauplatz mysteriöser Drohnenflüge über Flughäfen und sensiblen Militär- und Industriestandorten gewesen. Stets wurde eine russische Provokation dahinter vermutet.
