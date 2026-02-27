Überraschung! Da läuft Villachs Sintschnig nun auf

Schade! Nach dem 4:3-Sieg im Penaltykrimi zuletzt bei Meister Salzburg konnte VSV in der ICE-Liga auch auswärts den Tabellenzweiten Graz vor 4100 Fans voll fordern. Goalie Rene Swette hielt die Adler im Spiel, die dann im Konter über weite Strecken sogar die gefährlichere Mannschaft waren. Aber Ex-Villach-Ass Chris Collins kannte kein Erbarmen – zuerst schloss der Kanadier in Minute 32 einen Konter eiskalt zur 1:0-Führung ab, dann legte er im Schlussdrittel noch nach einer schön herausgespielten Aktion den 2:0-Endstand drauf (46.). „Wir haben echt gut mitgehalten, leider hat’s nicht gereicht. Aber Graz ist nicht irgendwer“, analysierte Swette. „Wir haben im Kampf um das Heimrecht im Pre-Play-off aber weiter alles in der eigenen Hand.“