Reiseführer kritzelte auf Pyramide in Ägypten

Das monumentale Grabmal des Pharaos Unas befindet sich in Sakkara, der Nekropole der altägyptischen Hauptstadt Memphis, und damit in der Nähe von Kairo. Die über 4000 Jahre alte Pyramide aus der 5. Dynastie gilt vor allem wegen ihrer Inschriften als bedeutsam. Die Kritzeleien auf der Oberfläche der Pyramide konnten laut Behördenangaben wieder entfernt werden.