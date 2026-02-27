„Zum Veranschaulichen“
Reiseführer kritzelte auf Pyramide in Ägypten
In Ägypten hat ein Reiseführer auf Fassadenreste einer jahrtausendealten Pyramide gekritzelt. Er habe seinen Gästen mit einer Zeichnung etwas veranschaulichen wollen, teilte das Innenministerium in Kairo mit. Nun drohen dem Mann mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe von umgerechnet knapp 9000 Euro.
Laut den Behörden gestand der Reiseführer die Tat. Ein Video, das in sozialen Medien kursiert, soll zeigen, wie er ertappt und zur Rede gestellt wird. Nutzerinnen und Nutzer zeigten sich teils empört über den laxen Umgang mit archäologischen Zeugnissen. Die ägyptische Regierung bemüht sich seit Jahren, den Tourismus anzukurbeln.
Das monumentale Grabmal des Pharaos Unas befindet sich in Sakkara, der Nekropole der altägyptischen Hauptstadt Memphis, und damit in der Nähe von Kairo. Die über 4000 Jahre alte Pyramide aus der 5. Dynastie gilt vor allem wegen ihrer Inschriften als bedeutsam. Die Kritzeleien auf der Oberfläche der Pyramide konnten laut Behördenangaben wieder entfernt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.