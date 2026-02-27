David Schumacher hat seine Vivien geheiratet!

Mit einem groß angelegten romantischen Fotoshooting auf den Malediven gaben David Schumacher, Sohn von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher, und Vivien Keszthelyi Ende des vergangenen Jahres ihre Verlobung bekannt. Geheiratet wurde nun kürzlich still und leise in Salzburg.
Der 24-jährige Rennfahrer David und seine um ein Jahr ältere Vivien gaben sich im Rahmen einer standesamtlichen Trauung in Salzburg das Jawort. Ganz still und leise, mit nur wenigen ausgewählten Freunden und Verwandten, wie deutsche Medien berichten.
Nicht einmal Davids Mama Cora war bei der Trauung im intimen Rahmen anwesend. Das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Sohn gilt als zerrüttet.
Dafür gibt es im Leben von David Schumacher eine andere Frau, an deren starker Schulter sich der 24-Jährige immer anlehnen kann: Vivien Keszthelyi. Mit einem romantischen Shooting auf den Malediven hatten sie vor 16 Wochen ihre Verlobung bekannt gegeben.
Vivien zog schon vor Jahren für ihren nunmehrigen Ehemann extra in die Mozartstadt. Das Paar bewohnt ein luxuriöses Anwesen in Hallwang bei Salzburg. David Schumacher ist dort aufgewachsen. Seine Eltern Cora und Ralf Schumacher hatten das Anwesen in den 2000er-Jahren gekauft.
