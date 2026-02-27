Zwei Tote bei Unfällen innerhalb weniger Stunden

Das Mopedauto wurde auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschoben – direkt vor den Lkw eines 22-Jährigen aus Steyr. Das Leichtfahrzeug kam seitlich zwischen einem Geh- und Radweg und einem Feld zum Stillstand. Der 71-Jährige ist dabei so schwer verletzt worden, dass er 22 Stunden später (am Freitag um 4.45 Uhr früh) in Wels starb. Sein Unfallgegner (41) war unter Drogen gestanden, musste den Führerschein abgeben.