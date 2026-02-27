Vorteilswelt
Dramen auf Straßen

Zwei Tote bei Unfällen innerhalb weniger Stunden

Oberösterreich
27.02.2026 20:01
Der 84-Jährige war beim Autoüberschlag in Haag am Hausruck aus dem Wrack (li.) geschleudert ...
Der 84-Jährige war beim Autoüberschlag in Haag am Hausruck aus dem Wrack (li.) geschleudert worden, er starb an der Unfallstelle.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Jürgen Pachner
Porträt von Christoph Gantner
Von Jürgen Pachner und Christoph Gantner

Ein Verkehrsunfall mit einem Mopedauto in Weißkirchen an der Traun und ein Crash auf einer Kreuzung in Haag am Hausruck haben in Oberösterreich binnen weniger Stunden zwei Menschenleben gefordert. Ein Motorradfahrer, der nach schwerem Sturz in Weibern reanimiert werden musste, erlitt schwerste Verletzungen.

0 Kommentare

Wie eine Billardkugel war das Mopedauto eines 71-Jährigen bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag in dessen Heimatgemeinde Weißkirchen an der Traun hin und her geschleudert worden. Der Senior wollte offenbar mit dem Leichtfahrzeug links einbiegen. Dabei dürfte er gegen 7.50 Uhr früh den Wagen eines von links kommenden Welsers (41) übersehen haben, eine Kollision war die Folge.

Das Mopedauto wurde auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschoben – direkt vor den Lkw eines 22-Jährigen aus Steyr. Das Leichtfahrzeug kam seitlich zwischen einem Geh- und Radweg und einem Feld zum Stillstand. Der 71-Jährige ist dabei so schwer verletzt worden, dass er 22 Stunden später (am Freitag um 4.45 Uhr früh) in Wels starb. Sein Unfallgegner (41) war unter Drogen gestanden, musste den Führerschein abgeben.

Die Unfallstelle in Weißkirchen an der Traun
Die Unfallstelle in Weißkirchen an der Traun(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Am Freitagnachmittag war in Haag am Hausruck bereits der nächste Todesfall zu beklagen. Ein 84-Jähriger aus Rottenbach soll um 14.10 Uhr mit seinem Pkw ungebremst in eine Kreuzung der Gaspoltshofener Straße mit der Rottenbacher Straße eingefahren sein. Die Folge war ein rechtwinkeliger Zusammenstoß mit dem Alpha Giulia eines Ehepaares (54 und 53) aus Vöcklabruck.

Der Wagen des Seniors überschlug sich daraufhin und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der offenbar nicht angegurtete 84-Jährige wurde bei dem Crash aus dem Fahrzeug geschleudert. Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnte er leider nicht wiederbelebt werden. Das Ehepaar wurde verletzt ins Spital nach Ried gebracht.

In Weibern musste ein junger Mann nach einem Motorradunfall reanimiert werden.
In Weibern musste ein junger Mann nach einem Motorradunfall reanimiert werden.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Wiederbelebt konnte hingegen am Freitagnachmittag in Weibern ein junger Motorradlenker werden, der auf der Affnanger Straße von der Fahrbahn abgekommen und schwerst verletzt worden war. Er wurde ins Spital geflogen.

Oberösterreich
27.02.2026 20:01
