ÖSV-Stars erleichtert: „Schön, dass es weitergeht“
Insolventes Skigebiet
Der Raiffeisenverband will die maroden Abtenauer Bergbahnen in Salzburg sanieren. Man glaubt trotz einer Schuldenlast von 4,2 Millionen Euro an eine erfolgreiche Zukunft – das freut auch die ÖSV-Skilegenden der beschaulichen Tennengauer Gemeinde. . .
Ein Krisen-Skigebiet mit weltmeisterlichem Anstrich! Wie berichtet, schlitterten die Abtenauer Bergbahnen in die Insolvenz – damit steht just jenes Skigebiet vor einer unsicheren Zukunft, in dem Skistars wie Alexandra Meissnitzer, David Zwilling oder Matthias Lanzinger ihre ersten Schwünge in den Schnee setzten.
