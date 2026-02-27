ÖSV-Stars erleichtert: „Schön, dass es weitergeht“

Ein Krisen-Skigebiet mit weltmeisterlichem Anstrich! Wie berichtet, schlitterten die Abtenauer Bergbahnen in die Insolvenz – damit steht just jenes Skigebiet vor einer unsicheren Zukunft, in dem Skistars wie Alexandra Meissnitzer, David Zwilling oder Matthias Lanzinger ihre ersten Schwünge in den Schnee setzten.