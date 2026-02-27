Vorteilswelt
Epstein holt ihn ein

Bill Clinton schwört: „Habe nichts Falsches getan“

Außenpolitik
27.02.2026 18:21
Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton ist in den Epstein-Dokumenten prominent vertreten.
Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton ist in den Epstein-Dokumenten prominent vertreten.(Bild: APA/Handout / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP)
Von krone.at

Bill Clinton hat eine Mitwisserschaft in der Causa Epstein von sich gewiesen. Bei seiner Befragung vor einem Untersuchungsausschuss beteuerte er, nichts von den Machenschaften des Pädokriminellen gewusst zu haben – und sprach dabei von eigenen Erfahrungen.

Nach der Befragung der früheren Außenministerin Hillary Clinton hat sich nun auch ihr Mann, Ex-Präsident Bill Clinton, den Fragen des US-Parlaments im Fall Epstein stellen müssen.

In seiner Eröffnungsrede hinter verschlossenen Türen hielt der Demokrat fest: „Ich habe nichts gesehen und nichts Falsches getan.“ Der ehemalige Präsident erklärte gegenüber den anwesenden Abgeordneten, dass seine „kurze Bekanntschaft mit Jeffrey Epstein Jahre vor Bekanntwerden seiner Verbrechen endete“.

Clinton kann sich „nicht erinnern“
„Als jemand, der in einem von häuslicher Gewalt geprägten Elternhaus aufgewachsen ist, wäre ich nicht nur niemals mit seinem Flugzeug geflogen, wenn ich auch nur die geringste Ahnung von seinen Taten gehabt hätte – ich hätte ihn selbst hinter Gitter gebracht und mich an die Spitze der Bewegung gestellt, die Gerechtigkeit für seine Verbrechen fordert“, so Clinton. „Wir sind nur hier, weil er es so lange so gut vor allen verborgen hat.“

Er wolle unter Eid nichts sagen, dessen er sich nicht sicher sei. „Sie werden mich oft sagen hören, dass ich mich nicht erinnere“, teilte Clinton mit. Spekulationen oder Mutmaßungen wolle er nicht äußern – er werde „nicht 24 Jahre später Detektiv spielen“.

Der republikanische Vorsitzende des Kontrollausschusses, James Comer, kündigte vor Beginn der Anhörung an, man werde den früheren Präsidenten zu Fotos, E-Mails und Reisebewegungen im Zusammenhang mit dem 2019 gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befragen.

Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste. Comer sagte, Hillary Clinton habe bei ihrer Befragung am Vortag bei mindestens einem Dutzend Fragen auf ihren Mann verwiesen.

Dadurch habe sich der Fragenkatalog für den Ex-Präsidenten noch erweitert. Auch gebe es Fragen zu Epsteins mutmaßlicher Rolle im Umfeld der Clinton Foundation, einer von den Clintons gegründeten gemeinnützigen Stiftung, sowie deren Initiative „Clinton Global Initiative“, die internationale Projekte und Partnerschaften organisiert.

Die Befragung findet hinter verschlossenen Türen in Chappaqua im US-Bundesstaat New York statt, wo die Clintons leben. Die Sitzung soll nach Angaben des Ausschusses länger dauern als die rund sechsstündige Anhörung Hillary Clintons am Vortag. Die Republikaner kündigten an, die Videoaufzeichnung ihrer Befragung „so schnell wie möglich“ vollständig zu veröffentlichen.

Für alle praktischen Zwecke handle es sich um eine „öffentliche Anhörung“, sagte Comer. Auch die Aufzeichnung der Befragung Bill Clintons solle im Anschluss veröffentlicht werden.

