Bill Clinton schwört: „Habe nichts Falsches getan“

Clinton kann sich „nicht erinnern“

„Als jemand, der in einem von häuslicher Gewalt geprägten Elternhaus aufgewachsen ist, wäre ich nicht nur niemals mit seinem Flugzeug geflogen, wenn ich auch nur die geringste Ahnung von seinen Taten gehabt hätte – ich hätte ihn selbst hinter Gitter gebracht und mich an die Spitze der Bewegung gestellt, die Gerechtigkeit für seine Verbrechen fordert“, so Clinton. „Wir sind nur hier, weil er es so lange so gut vor allen verborgen hat.“