Salzburger Festspiele

Rote Karte für Hinterhäuser: Jetzt droht das Chaos

Kultur
27.02.2026 17:23
Düstere Zeiten in der Hofstallgasse: Markus Hinterhäuser muss nun entscheiden, wann er die ...
Düstere Zeiten in der Hofstallgasse: Markus Hinterhäuser muss nun entscheiden, wann er die Festspiele verlässt.(Bild: © SF/Neumayr/Leo)
Porträt von Stefan Weinberger
Von Stefan Weinberger

Der Intendant soll ehebaldigst das Feld räumen, da er die „Wohlverhaltensklausel“ verletzt habe: ein Gesichtsverlust nicht nur für Hinterhäuser, sondern die gesamte Salzburger Festspielleitung.

0 Kommentare

Es erinnert an das Shakespeare-Drama „Richard II.“, was sich gerade in der Salzburger Hofstallgasse abspielt – und entpuppt sich bei näherer Betrachtung als unschöne, von Machtspielen und Eitelkeiten geprägte Provinzposse. Die Auseinandersetzung zwischen dem Kuratorium der Salzburger Festspiele und Intendant Markus Hinterhäuser ist in und nach der Sitzung am Donnerstag komplett eskaliert.

Kultur
27.02.2026 17:23
Krone Plus Logo
Salzburger Festspiele
Rote Karte für Hinterhäuser: Jetzt droht das Chaos
Kammerspiele-Premiere
Nichts Neues von KI-Roboter „Sophia“
Burgtheater Kasino
Krieg gegen den Krieg – mit den Waffen der Frauen
Dr. Bohl im Interview
„Ein Kennenlernen beim Frühschoppen schlägt nix!“
Bald live in Wien
Avatar: „Man muss Musik auch sehen und schmecken“
