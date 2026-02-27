Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuer beim Haus der Ex

Das Ende der Beziehung als Motiv für Brandstiftung

Salzburg
27.02.2026 20:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Krall, Krone KREATIV)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein eifersüchtiger Flachgauer (50) soll ein Feuer beim Wohnhaus seiner Ex gelegt haben, als ihr neuer Liebhaber zu Besuch war. Ermittler kamen ihm auf die Spur. Kommende Woche muss er sich wegen des Vorwurfs der Brandstiftung vor einem Schöffensenat verantworten.

0 Kommentare

Der Trennungsschmerz in Kombination mit Eifersucht dürfte einen Einheimischen zu einer gefährlichen Straftat verleitet haben – das geht zumindest aus der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft hervor. Der Ingenieur soll in der Nacht zum 4. Jänner 2026 ein Feuer bei einem Wohnhaus in Mattsee angezündet haben. Es war das Haus seiner Ex-Frau. Just zu jenem Zeitpunkt, als er mutmaßlich einen Stapel mit Holz und Kunststoff direkt bei der Hausfassade anzündete, war der neue Liebhaber seiner Verflossenen im Gebäude.

Lesen Sie auch:
Verhandelt wurde am Dienstag im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichtes.
Erste Haftstrafen
Drogenhandel mit 215 Kilo Suchtgift: „Klare Sache“
24.02.2026

In jener Jänner-Nacht brach das Feuer in den frühen Morgenstunden aus und breitete sich laut dem damaligen Polizeibericht bereits über Teile der Fassade aus. Der Knall der zerspringenden Fensterscheiben weckte in der Folge die Ex-Frau und ihren neuen Freund, die sofort den Brand bemerkten und Alarm schlugen.

Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften sie das Feuer mit Kübeln voller Wasser. Dank des beherzten Einsatzes der beiden sowie der eintreffenden Feuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden – der Schaden hielt sich dadurch in Grenzen.

Rasch kamen die Ermittler dem mutmaßlichen Zündler auf die Spur: Kommenden Donnerstag muss sich der Flachgauer, der sich aufgrund des Vorfalls in Untersuchungshaft befindet, vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung nach Paragraf 169 StGB drohen ihm zwischen einem und zehn Jahren Haft. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
27.02.2026 20:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.664 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
108.937 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
97.670 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1430 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1187 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf