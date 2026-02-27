Das Ende der Beziehung als Motiv für Brandstiftung

In jener Jänner-Nacht brach das Feuer in den frühen Morgenstunden aus und breitete sich laut dem damaligen Polizeibericht bereits über Teile der Fassade aus. Der Knall der zerspringenden Fensterscheiben weckte in der Folge die Ex-Frau und ihren neuen Freund, die sofort den Brand bemerkten und Alarm schlugen.

Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften sie das Feuer mit Kübeln voller Wasser. Dank des beherzten Einsatzes der beiden sowie der eintreffenden Feuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden – der Schaden hielt sich dadurch in Grenzen.