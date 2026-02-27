Vorteilswelt
Geschenke vom Boss

Wenn die 99ers laut an der Tabellenspitze klingeln

Steiermark
27.02.2026 20:46
(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Der Bunker platzte am Freitagabend wieder aus allen Nähten! Seit Wochen war das Spiel mit 4126 Besuchern gegen den VSV ausverkauft. Das Grazer Eishockey bereitet wieder Freude. Auch 99ers-Präsident Herbert Jerich ließ seine Spieler vor dem 2:0-Heimsieg gegen Villach strahlen. 

Nicht nur das Champions-Hockey-League-Ticket, das die Grazer zuletzt gegen Wien bereits fixierten, macht Freude. Als Belohnung gab‘s dafür von Herbert Jerich vor dem letzten Heimspiel im Grunddurchgang gegen den VSV neue Handys im 99ers-Design spendiert.

Neue 99ers-Handys gab‘s vom Boss persönlich überreicht.
Neue 99ers-Handys gab's vom Boss persönlich überreicht.

Auch am Freitag zeigten die Grazer wieder, warum sie in der Tabelle vorne dabei sind und an der Tabellenspitze „anläuten“. Ohne Nick Swaney, der am 26. Dezember das letzte Spiel für die 99ers absolvierte, am Sonntag in Linz aber sein Comeback geben könnte, gingen die Murstädter im Mitteldrittel durch Collins – nach Pass von Ganahl – verdient mit 1:0 (32.) in Führung. Es war erneut ein Lichtblick des Kanadiers, der sich in den letzten Wochen vom „Wackelkandidaten“ zur Stütze mauserte. Und Collins legte noch einen drauf, sorgte mit dem 2:0 (46.) für die frühe Vorentscheidung. Da schickte er sogar Luftküsse auf die Tribüne. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. „Schön, gegen mein Ex-Team zu treffen. Die Atmosphäre in unserer Arena ist ein Wahnsinn, man hört die Fans am Eis extrem laut“, so der Matchwinner.

„Ich will Meister werden“
Auf der Tribüne saß der verletzte Nick Bailen mit eingegipster Hand. Diese Woche war viel um ihn geschrieben worden, über sein beschlossenes Aus mit Saisonende sowie einen möglichen Sommertransfer nach Wien. „Dazu sage ich nichts“, verpasste sich der 36-Jährige einen Maulkorb, um im gleichen Atemzug zu sagen: „Ich bin bald fit, sollte in den nächsten Tagen wieder am Eis stehen. Im Play-off bin ich wieder da.“ Fit und mit vollem Fokus: „Klar, ich will ja Meister werden.“ Etwas, was Bailen bisher noch nie gelungen ist.

Steiermark
27.02.2026 20:46
