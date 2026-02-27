Wenn die 99ers laut an der Tabellenspitze klingeln

Der Bunker platzte am Freitagabend wieder aus allen Nähten! Seit Wochen war das Spiel mit 4126 Besuchern gegen den VSV ausverkauft. Das Grazer Eishockey bereitet wieder Freude. Auch 99ers-Präsident Herbert Jerich ließ seine Spieler vor dem 2:0-Heimsieg gegen Villach strahlen.
Nicht nur das Champions-Hockey-League-Ticket, das die Grazer zuletzt gegen Wien bereits fixierten, macht Freude. Als Belohnung gab‘s dafür von Herbert Jerich vor dem letzten Heimspiel im Grunddurchgang gegen den VSV neue Handys im 99ers-Design spendiert.
Auch am Freitag zeigten die Grazer wieder, warum sie in der Tabelle vorne dabei sind und an der Tabellenspitze „anläuten“. Ohne Nick Swaney, der am 26. Dezember das letzte Spiel für die 99ers absolvierte, am Sonntag in Linz aber sein Comeback geben könnte, gingen die Murstädter im Mitteldrittel durch Collins – nach Pass von Ganahl – verdient mit 1:0 (32.) in Führung. Es war erneut ein Lichtblick des Kanadiers, der sich in den letzten Wochen vom „Wackelkandidaten“ zur Stütze mauserte. Und Collins legte noch einen drauf, sorgte mit dem 2:0 (46.) für die frühe Vorentscheidung. Da schickte er sogar Luftküsse auf die Tribüne. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. „Schön, gegen mein Ex-Team zu treffen. Die Atmosphäre in unserer Arena ist ein Wahnsinn, man hört die Fans am Eis extrem laut“, so der Matchwinner.
„Ich will Meister werden“
Auf der Tribüne saß der verletzte Nick Bailen mit eingegipster Hand. Diese Woche war viel um ihn geschrieben worden, über sein beschlossenes Aus mit Saisonende sowie einen möglichen Sommertransfer nach Wien. „Dazu sage ich nichts“, verpasste sich der 36-Jährige einen Maulkorb, um im gleichen Atemzug zu sagen: „Ich bin bald fit, sollte in den nächsten Tagen wieder am Eis stehen. Im Play-off bin ich wieder da.“ Fit und mit vollem Fokus: „Klar, ich will ja Meister werden.“ Etwas, was Bailen bisher noch nie gelungen ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.