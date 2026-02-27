Wenn die 99ers laut an der Tabellenspitze klingeln

Auch am Freitag zeigten die Grazer wieder, warum sie in der Tabelle vorne dabei sind und an der Tabellenspitze „anläuten“. Ohne Nick Swaney, der am 26. Dezember das letzte Spiel für die 99ers absolvierte, am Sonntag in Linz aber sein Comeback geben könnte, gingen die Murstädter im Mitteldrittel durch Collins – nach Pass von Ganahl – verdient mit 1:0 (32.) in Führung. Es war erneut ein Lichtblick des Kanadiers, der sich in den letzten Wochen vom „Wackelkandidaten“ zur Stütze mauserte. Und Collins legte noch einen drauf, sorgte mit dem 2:0 (46.) für die frühe Vorentscheidung. Da schickte er sogar Luftküsse auf die Tribüne. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. „Schön, gegen mein Ex-Team zu treffen. Die Atmosphäre in unserer Arena ist ein Wahnsinn, man hört die Fans am Eis extrem laut“, so der Matchwinner.