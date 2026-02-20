Vorsicht: Heuschnupfen kann Asthma auslösen!

„Kann meine Allergie wirklich Asthma verursachen?“

Dr. Zieglmayer: Ja. Eine unbehandelte allergische Rhinitis erhöht das Risiko, im Verlauf Asthma zu entwickeln, deutlich.

„Reicht mein Asthmaspray aus?“

Dr. Zieglmayer: Nein, nicht immer. Wenn auch die Nase betroffen ist, sollte diese gezielt mitbehandelt werden, um die Asthmakontrolle zu verbessern.