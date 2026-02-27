Darum wird in Österreich so gerne gezwitschert

Ein Bier zum Mittagessen, ein Achterl Wein vor dem Schlafengehen – bei vielen Österreichern gehört Alkohol einfach dazu. Und auch Touristen aus dem Ausland gießen sich auf Skihütten oder Après-Ski-Partys gerne mal einen hinter die Binde. Ist Alkohol in Österreich einfach zu günstig?
Gin Tonic um 14 Euro, ein Bier um acht Euro – die Preise beim Après-Ski laden eigentlich nicht zum übermäßigen Konsum alkoholischer Getränke ein. Und dennoch fließt der Alkohol in Ischgl, Schladming und Obertauern in Strömen. Die Kehlen wollen geschmiert werden, koste es, was es wolle. Dass vor allem Touristen aus den Niederlanden und Schweden besonders durstig erscheinen, ist kein Zufall. Denn die Preise schocken Gäste aus diesen Ländern nicht. In ihrer Heimat ist der Konsum alkoholischer Getränke noch wesentlich teurer, wie folgende Grafik zeigt:
