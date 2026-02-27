Skifahrerin (19) krachte auf Piste in Schneekanone

Schwere Kopf- und Schulterverletzungen

Das Mädchen stürzte rund zehn Meter über steiles, mit Wurzeln durchsetztes Gelände ab und zog sich dabei schwere Kopf- und Schulterverletzungen zu. Ein nachkommender Skifahrer, der den Unfall beobachtet hatte, stieg sofort zur Verletzten ab und setzte die Rettungskette in Gang.