Skifahrerin (19) krachte auf Piste in Schneekanone

Gleich zwei teils dramatische Skiunfälle haben sich am Freitagvormittag in Tirol ereignet: In der Axamer Lizum prallte eine 19-Jährige gegen eine Schneekanone und verlor das Bewusstsein, in Ellmau stürzte ein elfjähriges Mädchen rund zehn Meter über steiles Gelände ab.
Gegen 11 Uhr war die 19-Jährige im Skigebiet Axamer Lizum mit ihren Alpinskiern auf der blau markierten Piste Nr. 1 „Olympia Abfahrt Damen“ unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache in der Pistenmitte gegen eine Schneekanone prallte.
„Durch die Wucht des Aufpralls verlor die junge Frau das Bewusstsein und blieb rund drei Meter unterhalb der Schneekanone reglos liegen“, erklärt die Polizei. Ein zufällig vorbeikommender Wintersportler setzte einen Notruf ab.
Verletzte wurde in Klinik geflogen
Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung und notärztlicher Behandlung wurde die junge Frau erheblich verletzt mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Polizei sucht nach Zeugen
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und ersucht mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital unter der Telefonnummer 059133/7119 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Elfjährige stürzt zehn Meter ab
Bereits kurz nach 9 Uhr war es im Skigebiet SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental im Gemeindegebiet von Ellmau zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Elfjährige fuhr auf der blau markierten Piste Nr. 80 ab, als sie über den Pistenrand hinausgeriet.
Schwere Kopf- und Schulterverletzungen
Das Mädchen stürzte rund zehn Meter über steiles, mit Wurzeln durchsetztes Gelände ab und zog sich dabei schwere Kopf- und Schulterverletzungen zu. Ein nachkommender Skifahrer, der den Unfall beobachtet hatte, stieg sofort zur Verletzten ab und setzte die Rettungskette in Gang.
Die Pistenrettung Ellmau barg die schwer verletzte Elfjährige aus dem Waldstück. Anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.
