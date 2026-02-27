Vorteilswelt
ICE-Eishockeyliga

Black Wings sichern sich Platz im Pre-Play-off

Eishockey
27.02.2026 22:24
Ein 17-Jähriger schoss die Black Wings beim direkten Konkurrenten in Budapest zum Sieg.
Ein 17-Jähriger schoss die Black Wings beim direkten Konkurrenten in Budapest zum Sieg.(Bild: Fradimedia)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach den Vienna Capitals und dem VSV haben sich auch die Black Wings Linz ein Ticket für das Pre-Play-off der ICE-Eishockeyliga geholt.

Die Linzer gewannen am Freitag in Budapest gegen Ferencvaros 2:0 und können in der letzten Grunddurchgangs-Runde am Sonntag nicht mehr aus den Top Ten fallen. Der KAC verteidigte mit einem 6:3 in Bozen die Tabellenführung, die Graz99ers wahrten mit einem 2:0-Heimsieg gegen den VSV und weiter einem Punkt Rückstand die Chance auf Platz eins.

(Bild: Fradimedia)

Ein 17-Jähriger schoss die Black Wings beim direkten Konkurrenten in Budapest zum Sieg, mit dem der Aufstieg fixiert wurde. Jonathan Oschgan traf früh zur Führung (6.), Torhüter Rasmus Tirronen hielt seinen Kasten rein und Travis Barron sorgte mit einem Treffer ins leere Tor für den Endstand (60.).

Die Vienna Capitals sicherten sich für das Pre-Play-off mit einem 4:3 nach Penaltyschießen gegen Fehervar Heimvorteil. Linden Vey verwandelte in der Entscheidung als einziger Spieler seinen Versuch. Das Pre-Play-off, in dem die zwei letzten Plätze für das Viertelfinale ausgespielt werden, wird im „best-of-three“-Modus kommende Woche am Mittwoch, Freitag und falls notwendig Sonntag gespielt.

(Bild: GEPA)

KAC weiter einen Punkt vor Graz
Wer als Nummer eins ins Viertelfinale geht, entscheidet sich ebenfalls erst am Sonntag. Der KAC setzte sich im Schlager beim HCB Südtirol verdient durch. Jan Mursak (24.) und zwei Powerplay-Tore von Matt Fraser (35., 38.) sorgten im Mitteldrittel für eine 3:0-Führung und die Vorentscheidung. Die Grazer liegen aber weiter nur einen Zähler zurück. Ein Doppelpack von Chris Collins (32., 46.) sorgte gegen den VSV für beste Stimmung in der ausverkauften Halle. Der KAC empfängt am Sonntag die Vienna Caps, die Grazer gastieren in Linz.

Freitag, 27.02.2026
Graz99ers – EC VSV 2:0 (0:0,1:0,1:0)
Ferencvaros Budapest – Black Wings Linz 0:2 (0:1,0:0,0:1)
Vienna Capitals – Fehervar AV19 4:3 n.P. (2:1,1:1,0:1,0:0,1:0)
HC Innsbruck – Pioneers Vorarlberg 6:5 n.V. (0:2,3:2,2:1,1:0)
Pustertal Wölfe – Olimpija Ljubljana 3:2 n.V. (0:1,1:0,1:1,1:0)
HCB Südtirol – EC-KAC 3:6 (0:0,0:3,3:3)

Eishockey
27.02.2026 22:24
