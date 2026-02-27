Black Wings sichern sich Platz im Pre-Play-off

KAC weiter einen Punkt vor Graz

Wer als Nummer eins ins Viertelfinale geht, entscheidet sich ebenfalls erst am Sonntag. Der KAC setzte sich im Schlager beim HCB Südtirol verdient durch. Jan Mursak (24.) und zwei Powerplay-Tore von Matt Fraser (35., 38.) sorgten im Mitteldrittel für eine 3:0-Führung und die Vorentscheidung. Die Grazer liegen aber weiter nur einen Zähler zurück. Ein Doppelpack von Chris Collins (32., 46.) sorgte gegen den VSV für beste Stimmung in der ausverkauften Halle. Der KAC empfängt am Sonntag die Vienna Caps, die Grazer gastieren in Linz.