ÖBV-Team verliert auch gegen die Niederlande

Vujosevic und Schott stark

Stattdessen nahm einmal mehr Spielmacher-Routinier Bogic Vujosevic das Team auf seine Schultern. Der 33-Jährige erzielte als ÖBV-Topscorer 15 seiner insgesamt 23 Punkte vor der Pause. Teenager Fynn Schott überzeugte mit 15 Punkten und 15 Rebounds. Der Steirer wechselt im Sommer mit den Utah Utes an dasselbe US-College, aus dem es Pöltl vor zehn Jahren als erster und bisher einziger Österreicher in die NBA geschafft hat. Heidelberg-Legionär Erol Ersek kam ebenfalls auf 15 Zähler.