„Du hast kein Geld mehr? Dann hol dir halt eins!“

Wenn ich ein Handy habe, kann ich mir alles kaufen – oder? Geld ist für Kinder ein abstraktes Konzept. Finanzexperte Thomas Mader erklärt, ab welchem Alter Kinder den Umgang mit Geld lernen können, und verrät, was bei seiner Tochter am besten funktioniert hat.
„Geld ist eines der letzten Tabuthemen, die es gibt. Niemand spricht darüber“, weiß Thomas Mader – und genau das ist ein Problem. „Kinder erleben Geld oft nur mehr in digitaler Form. Sie glauben: Wenn ich eine Karte oder ein Handy habe, kann ich mir alles kaufen, was ich will.“ Deshalb sei es wichtig, Kindern schon früh zu vermitteln, wo das Geld herkommt. Wir tun etwas für unser Geld – und können es dann gegen etwas anderes eintauschen.
