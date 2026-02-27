Messi umgerissen! Wilde Fan-Szenen bei Miami-Test

Neuer Leader! Amstetten gewinnt Hit in St. Pölten
Admira patzt
Ein Testspiel mit Weltstar Lionel Messi in Puerto Rico ist mit skurrilen Szenen zu Ende gegangen.
Was war passiert?
Fans rannten in der Schlussphase der Partie in Bayamon auf den Rasen und versuchten unter anderem, Fotos mit dem argentinischen Weltmeister zu machen. Einer von ihnen packte den 38-Jährigen an der Hüfte, ehe beide von einem Sicherheitsmann zu Boden gebracht wurden. Messi stand schnell wieder auf, einem Fan signierte er sogar dessen Trikot, wie Videos zeigen.
Hier die Szene im Video:
Messi trifft
Messi und sein US-Klub Inter Miami gewannen die Partie gegen Independiente del Valle aus Ecuador mit 2:1. Der Offensivstar selbst erzielte nach seiner Einwechslung per Elfmeter in der 70. Minute das Siegestor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.