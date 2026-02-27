Messi umgerissen! Wilde Fan-Szenen bei Miami-Test

Fans rannten in der Schlussphase der Partie in Bayamon auf den Rasen und versuchten unter anderem, Fotos mit dem argentinischen Weltmeister zu machen. Einer von ihnen packte den 38-Jährigen an der Hüfte, ehe beide von einem Sicherheitsmann zu Boden gebracht wurden. Messi stand schnell wieder auf, einem Fan signierte er sogar dessen Trikot, wie Videos zeigen.