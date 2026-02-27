Neuer Leader! Amstetten gewinnt Hit in St. Pölten

Admira lief lange einem Rückstand nach

Die Admira geriet beim Tabellenzehnten schon in der sechsten Minute durch Herthas Winter-Zugang Marek Svec in Rückstand und lief diesem bis zum Abpfiff erfolglos hinterher. Selbst in einem beherzten Finish blieb der Truppe von Trainer Thomas Silberberger ein Treffer verwehrt; bei der besten Chance brachte der freistehende Matija Horvat den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unter. Für die Admira war es die erst zweite Saisonniederlage, allerdings auch die zweite in den jüngsten drei Partien.