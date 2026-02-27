65 Rennen ohne Sieg: Wann geht KTM der Knoten auf?

Finne nach Sturz in Garmisch außer Lebensgefahr
Erste Diagnose ist da
Die MotoGP-Stars geben an diesem Wochenende in Thailand Gas. Für KTM geht es heuer nach zuletzt drei sieglosen Jahren um viel. Gustl Auinger über die österreichische Truppe und ihre Aussichten auf ein Ende der Durststrecke.
Am ersten Trainingstag der neuen MotoGP-Saison glänzte Marco Bezzecchi mit neuem Rundenrekord und Tagesbestzeit im thailändischen Buriram. Auch für KTM lief es gut: Pedro Acosta landete auf dem vierten Platz, Brad Binder zog als Achter ebenfalls direkt ins Q2 des Qualifyings (Sa., ab 4.50 Uhr live bei ServusTV).
