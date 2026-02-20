Hunderte Feuerwehreinsätze: Ganze Orte ohne Strom!

Unnötige Fahrten mit dem Pkw vermeiden

Im Bezirk Mattersburg ist die Lage ähnlich: Auch hier stecken Pkws und Busse fest oder müssen aus Straßengräben geborgen werden. Außerdem ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt – er konnte die Schneemassen nicht mehr tragen. „Im Laufe des Vormittags ist mit eisigem Wind und noch stärkeren Schneeverwehungen zu rechnen. Das macht die Sache nicht einfacher. Wir empfehlen daher allen Menschen, zu Hause zu bleiben, sofern Fahrten nicht zwingend nötig sind“, appelliert Günter Prünner vom Landesfeuerwehrverband Burgenland. Unfälle mit Verletzten wurden bisher keine verzeichnet.