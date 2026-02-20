Wintereinbruch: AT-Alert, Sperren, Stromausfälle

Wie prognostiziert hat der Winter am Freitag in der Steiermark ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Bis zu 20 Zentimeter nasser Neuschnee sorgte für Chaos auf den Straßen im ganzen Land. Für die südlichen Bezirke erging kurz nach 8 Uhr ein die Katastrophenwarnung AT-Alert, rund 35.000 Haushalte waren ohne Strom.
Einige Autobahnabschnitte mussten in den frühen Morgenstunden gesperrt werden. Betroffen war etwa wie so oft der Packabschnitt auf der Südautobahn (A2). Hier kam es nach dem Assingbergtunnel in Richtung Kärnten zu einem Unfall, die Autobahn war zwischen Mooskirchen und Steinberg blockiert.
Bäume auf der Autobahn, Lkw blieben hängen
Bei der Raststation Kaiserwald lag ein Baum quer über die Fahrbahn, ebenso kurz vor Hartberg Richtung Graz. Bei Sinabelkirchen blieben mehrere Lkw hängen, ein Unfall war die Folge. Richtung Wien ging auf der A2 zwischen Pinkafeld und Zöbern nichts mehr.
Ein ähnliches Bild bot sich auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen dem Knoten St. Michael und dem Gleinalmtunnel: Der Abschnitt musste wegen mehrerer hängen gebliebener Lkw gesperrt werden. Im Süden kam es bei Leibnitz zu einem Unfall, im Zuge der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen.
Auch Grazer Stadtgebiet betroffen
In Graz kam es am Lustbühel zu Problemen aufgrund eines hängen gebliebenen Fahrzeugs, die Buslinien 68 und 69 wurden im Frühverkehr eingestellt. Zu witterungsbedingten Änderungen kam es auch im Fahrplan einiger Straßenbahnen, etwa der Linie 6, die von St. Peter kommend nur bis Jakominiplatz fuhr.
In der Weststeiermark fielen die GKB-Züge der S-Bahn-Linie S6 auf der gesamten Strecke zwischen Wies-Eibiswald und Graz-Hauptbahnhof aus. Kurzfristig unterbrochen waren auch die Linien S1, S7 und S61 laut GKB wurde der Betrieb am frühen Vormittag aber wieder aufgenommen. Bei den Busverbindungen komme es insbesondere im Raum Deutschlandsberg zu witterungsbedingten Verspätungen und kleineren Einschränkungen.
„Unübersichtliche Situation“
Polizeisprecher Fritz Grundnig sprach Freitagfrüh von einer unübersichtlichen Situation, die gesamte Steiermark ist vom Wintereinbruch betroffen. Neben den Hauptdurchzugsrouten sind auch zahlreiche weitere Verbindungen gesperrt, hauptsächlich aufgrund umgestürzter Bäume oder hängen gebliebener Fahrzeuge. Die gute Nachricht: Bisher gebe es keine Meldungen über verletzte Personen, es sei lediglich zu Sachschäden gekommen.
Krankentransporte eingeschränkt
Stark eingeschränkt ist allerdings das Rettungswesen. Wie das Rote Kreuz mitteilte, konnten nicht zeitkritische Krankentransporte in mehreren Regionen nicht durchgeführt werden. Betroffen sind vor allem die Bezirke Graz-Stadt, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Leibnitz, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark. Für Notfälle stehe man selbstverständlich jederzeit zur Verfügung, auch zeitkritische Transporte wie Fahrten zu Dialyse und Strahlentherapie werden plangemäß durchgeführt.
Die Hilfsorganisationen weisen darauf hin, dass in der gesamten Steiermark höchste Vorsicht geboten ist. Der Appell der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach lässt etwa an Deutlichkeit nichts offen: „Lebensgefahr – bleibt daheim!“, riefen die Kameraden die Bevölkerung auf Facebook auf (siehe oben). Auch der Katastrophenschutz schließt sich an: Nicht notwendige Fahrten sollten unterlassen werden, lautet der Appell.
Zehntausende Haushalte ohne Strom
Katastrophenschutz-Chef Harald Eitner begründet den AT-Alert für den Süden und Osten den Landes unter anderem mit den massiven Baumbrüchen durch den Nassschnee. Nicht nur Straßen sind blockiert, auch zahlreiche Stromleitungen wurden gekappt, kurz vor 9 Uhr waren in der Steiermark rund 35.000 Haushalte ohne Strom.
Auch er beschreibt die Lage als „chaotisch“, und das werde in den südlichen Landesteilen auch den ganzen Tag über so bleiben. Bisher seien im Schnitt rund 20 Zentimeter Schnee gefallen, im Lauf des Tages können laut Prognosen des Katastrophenschutzes stellenweise noch rund 30 Zentimeter dazukommen.
