Wintereinbruch: AT-Alert, Sperren, Stromausfälle

Die Hilfsorganisationen weisen darauf hin, dass in der gesamten Steiermark höchste Vorsicht geboten ist. Der Appell der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach lässt etwa an Deutlichkeit nichts offen: „Lebensgefahr – bleibt daheim!“, riefen die Kameraden die Bevölkerung auf Facebook auf (siehe oben). Auch der Katastrophenschutz schließt sich an: Nicht notwendige Fahrten sollten unterlassen werden, lautet der Appell.