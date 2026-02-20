Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wintereinbruch im Land

Lawine erfasste Bus + Kein Betrieb am Airport Wien

Österreich
20.02.2026 07:58
Porträt von Christine Steinmetz
Porträt von Franz Hollauf
Von Christine Steinmetz und Franz Hollauf

Wintereinbruch in weiten Teilens Österreichs: Wie der Flughafen Wien Freitagfrüh mitteilte, wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt. Zudem werden immer wieder Unfälle und Straßensperren gemeldet. Und in Tirol erfasste eine Lawine einen Bus. krone.at tickert live über die Ereignisse. 

0 Kommentare

Die wichtigsten Ereignisse bisher:

  • Aufgrund des Wintereinbruchs ist der Betrieb am Flughafen Wien in Schwechat vorübergehend eingestellt worden.

Liveticker zum Wintereinbruch:

(Bild: Krone KREATIV/Christine Steinmetz, Zoom Tirol, APA/Flughafen Wien)

Fotoserie: Wintereinbruch in Österreich

(Bild: Sandra Beck)
(Bild: Hannah Tilly)
(Bild: Sandra Beck)
(Bild: Sandra Beck)
(Bild: Sandra Beck)
(Bild: Martina Münzer)
(Bild: Josef Poyer)
(Bild: FF Dirnbach)
(Bild: Christine Steinmetz)
(Bild: FF Leoben-Stadt)
(Bild: Christine Steinmetz)
(Bild: FF Leoben-Stadt)
(Bild: FF Mooskirchen)
(Bild: Christine Steinmetz)
(Bild: Christine Steinmetz)
(Bild: Christine Steinmetz)
(Bild: Christine Steinmetz)
(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)
(Bild: Franz Hollauf)
(Bild: Franz Hollauf)
(Bild: Franz Hollauf)
(Bild: Franz Hollauf)

„Schneefall soll im Laufe des Vormittags nachlassen“
Von Freitagfrüh bis 9 Uhr waren am Flughafen Wien rund 117 Verbindungen (ankommend und abfliegend) geplant, 19 wurden gestrichen, weitere Ausfälle sind „nicht auszuschließen“. Es werde nach den Worten des Flughafensprechers „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. „Laut den derzeitigen Wetterprognosen soll der Schneefall im Laufe des Vormittags nachlassen“, sagte der Sprecher.

Lesen Sie auch:
Im Lechtal wurde ein Bus von einer Lawine erfasst (li.), in Sölden stürzte ein Fahrzeug nach ...
Schneechaos in Tirol
Absturz nach Pflug-Crash, Bus von Lawine erfasst
20.02.2026
Mehrere Staus
Lkw-Unfälle sorgen für Chaos auf Salzburgs Straßen
20.02.2026
Chaos auf Autobahnen
Wintereinbruch: Sperren, Unfälle, Staus
20.02.2026

Schneekettenpflicht auf den Semmering
Auf der Südautobahn (A2) sind Sperren zwischen Grimmenstein und Seebenstein wegen umgestürzter Bäume mittlerweile aufgehoben worden. Und ab Gloggnitz braucht man für Fahrten auf den Semmering seit 3 Uhr früh Schneeketten. Im Bahnverkehr gebe es vorerst in Niederösterreich keine größeren Verzögerungen, sagte ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Zitat Icon

Wir rechnen erst gegen Mittag mit einer Entspannung der Situation.

Philipp Gutlederer, Notruf NÖ

Und auch in der Steiermark kommt es schon zu ersten Verkehrsproblemen, etwa auf der Pyhrnautobahn (A9). Zwischen St. Michael und dem Gleinalmtunnel stehen zahlreiche Lkw quer und blockieren die Fahrbahn.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
20.02.2026 07:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WienÖsterreichTirolSteiermark
Flughafen Wien
LawineWintereinbruchUnfall
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
370.260 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
159.199 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
118.422 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1691 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1262 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Pilotprojekt im Fokus
So will man Vermehrung der Tropen-Gelse stoppen
Krone Plus Logo
Problematische Vergabe
Zwei saftige Klagen kommen jetzt auf Klagenfurt zu
Krone Plus Logo
Geld spielt eine Rolle
Landarzt sucht Jungmediziner – doch keiner kommt
Krone Plus Logo
Signalwirkung für EU
Anwalt reichte Klage gegen Grenzkontrollen ein
PVÖ mit Beschwerde
„Geräte-Retter-Prämie“ nur online beantragbar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf