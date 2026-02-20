Lawine erfasste Bus + Kein Betrieb am Airport Wien

„Schneefall soll im Laufe des Vormittags nachlassen“

Von Freitagfrüh bis 9 Uhr waren am Flughafen Wien rund 117 Verbindungen (ankommend und abfliegend) geplant, 19 wurden gestrichen, weitere Ausfälle sind „nicht auszuschließen“. Es werde nach den Worten des Flughafensprechers „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. „Laut den derzeitigen Wetterprognosen soll der Schneefall im Laufe des Vormittags nachlassen“, sagte der Sprecher.