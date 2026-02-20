Lawine erfasste Bus + Kein Betrieb am Airport Wien

Wintereinbruch in weiten Teilens Österreichs: Wie der Flughafen Wien Freitagfrüh mitteilte, wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt. Zudem werden immer wieder Unfälle und Straßensperren gemeldet. Und in Tirol erfasste eine Lawine einen Bus. krone.at tickert live über die Ereignisse.
Die wichtigsten Ereignisse bisher:
Liveticker zum Wintereinbruch:
Fotoserie: Wintereinbruch in Österreich
„Schneefall soll im Laufe des Vormittags nachlassen“
Von Freitagfrüh bis 9 Uhr waren am Flughafen Wien rund 117 Verbindungen (ankommend und abfliegend) geplant, 19 wurden gestrichen, weitere Ausfälle sind „nicht auszuschließen“. Es werde nach den Worten des Flughafensprechers „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. „Laut den derzeitigen Wetterprognosen soll der Schneefall im Laufe des Vormittags nachlassen“, sagte der Sprecher.
Schneekettenpflicht auf den Semmering
Auf der Südautobahn (A2) sind Sperren zwischen Grimmenstein und Seebenstein wegen umgestürzter Bäume mittlerweile aufgehoben worden. Und ab Gloggnitz braucht man für Fahrten auf den Semmering seit 3 Uhr früh Schneeketten. Im Bahnverkehr gebe es vorerst in Niederösterreich keine größeren Verzögerungen, sagte ÖBB-Sprecher Christopher Seif.
Wir rechnen erst gegen Mittag mit einer Entspannung der Situation.
Philipp Gutlederer, Notruf NÖ
Und auch in der Steiermark kommt es schon zu ersten Verkehrsproblemen, etwa auf der Pyhrnautobahn (A9). Zwischen St. Michael und dem Gleinalmtunnel stehen zahlreiche Lkw quer und blockieren die Fahrbahn.
