Winterdienstmitarbeiter von Kollegen überfahren

Jede Hilfe zu spät

Für den 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt stellte noch vor Ort den Tod des Mannes fest. Warum genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Der zweite Mitarbeiter erlitt einen Schock und wurde umgehend vom Kriseninterventionsteam betreut.