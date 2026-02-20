Vorteilswelt
Tödlicher Unfall

Winterdienstmitarbeiter von Kollegen überfahren

Oberösterreich
20.02.2026 09:46
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Während sich schwerere Verkehrsunfälle trotz Schneechaos in Grenzen hielten, passierte am Freitagmorgen in Linz-Ebelsberg ein tragischer Unfall. Dort dürfte ein Winterdienstmitarbeiter seinen Kollegen (53) mit dem Räumfahrzeug erfasst und überfahren haben. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Freitagmorgen im Linzer Stadtteil Ebelsberg. Bei Räumarbeiten in einem Wohngebiet hat dort laut ersten Informationen gegen 7.30 Uhr ein Winterdienstmitarbeiter mit dem Räumfahrzeug einen Kollegen erfasst und tödlich verletzt. Offenbar dürfte er mit dem Räumtraktor eine Treppe hinuntergefahren sein.

Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Winterchaos im Land
Mann von Schneepflug getötet ++ Familie in Bergnot
20.02.2026

Jede Hilfe zu spät
Für den 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt stellte noch vor Ort den Tod des Mannes fest. Warum genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Der zweite Mitarbeiter erlitt einen Schock und wurde umgehend vom Kriseninterventionsteam betreut.

Einsatzkräfte konnten für den Mann in Linz-Ebelsberg nichts mehr machen.
Einsatzkräfte konnten für den Mann in Linz-Ebelsberg nichts mehr machen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Oberösterreich
20.02.2026 09:46
