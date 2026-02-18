Zu viel Alkohol und Drogen hinter dem Steuer

Ausgelassene Stimmung und gute Laune herrschten im ganzen Burgenland zum absoluten Höhepunkt der Faschingszeit. Farbenfroh und originell kostümiert, prosteten sich die Festgäste vielerorts in geselliger Runde zu – und das schon am helllichten Tag auf offener Straße. Ausgiebig feiern ja, aber sich nach dem feucht-fröhlichen Trubel hinter das Steuer des eigenen Pkw setzen und nach Hause fahren wollen nein!