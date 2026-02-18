Vorteilswelt
Bilanz der Polizei

Zu viel Alkohol und Drogen hinter dem Steuer

Burgenland
18.02.2026 16:09
Bei diesem Vortest in Burgauberg war laut dem Beamten „alles in Ordnung“.
Bei diesem Vortest in Burgauberg war laut dem Beamten „alles in Ordnung“.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Abseits der Feiern zum Ende des Faschings nahm die Polizei bei einem landesweiten Planquadrat zehn Führerscheine ab und stellte viele Anzeigen gegen Raser aus.

Ausgelassene Stimmung und gute Laune herrschten im ganzen Burgenland zum absoluten Höhepunkt der Faschingszeit. Farbenfroh und originell kostümiert, prosteten sich die Festgäste vielerorts in geselliger Runde zu – und das schon am helllichten Tag auf offener Straße. Ausgiebig feiern ja, aber sich nach dem feucht-fröhlichen Trubel hinter das Steuer des eigenen Pkw setzen und nach Hause fahren wollen nein!

600 Lenker kontrolliert
Die eindringlichen Warnungen der Exekutive sind nicht von jedem fidelen Partytiger ordnungsgemäß beachtet worden. Das zeigten die umfangreichen Kontrollen rund um das närrische Treiben in allen Bezirken. Lag offensichtlich ein Vergehen vor, kannten die Beamten der Landesverkehrsabteilung kein Pardon. Am Faschingsdienstag von 12 Uhr bis um Mitternacht wurden insgesamt 600 Lenker kontrolliert, dabei exakt 211 Alkomat- oder Alkovortests durchgeführt.

Mehr als erlaubt: 0,44 mg/l bedeutet 0,88 Promille.
Mehr als erlaubt: 0,44 mg/l bedeutet 0,88 Promille.(Bild: Christian Schulter)

Vier Autofahrer hatten teils deutlich mehr als 0,8 Promille im Blut, vier weitere zumindest die 0,5-Promille-Grenze überschritten.

Zehn Führerscheine sind weg
„Sechs Lenker waren in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand“, ergänzt Kontrollinspektor Ludwig Goldenitsch von der Landespolizeidirektion die ernüchternde Bilanz. Zehn Führerscheine nahm die Exekutive im Zuge der Schwerpunktaktion ab. Weiters stellten die Beamten 39 Organstrafverfügungen aus.

Raser und Drängler unterwegs
97 Anzeigen wurden wegen Geschwindigkeitsübertretungen erstattet. 71 Strafzettel fassten Drängler wegen eines zu geringen Sicherheitsabstandes aus. 55 Anzeigen betrafen Verstöße gegen die Verkehrsvorschriften aller Art.

Burgenland
18.02.2026 16:09
Burgenland
