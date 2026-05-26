Tichanowskaja besuchte erstmals die Ukraine

Treffen mit Außenminister

Die Oppositionspolitikerin traf sich auch mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha in Kiew. Es dürfe keine Illusionen geben, dass man Belarus durch Zugeständnisse aus dem russischen Einflussbereich lösen könne, sagte dieser aber. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, die USA hätten die Ukraine um die Wiederzulassung der Kali-Dünger-Importe gebeten, weil damit eine Ablösung von Belarus von Russland unterstützt werden könnte. Sybiha stellte jedoch klar, dass die Ukraine zwischen dem Volk und dem Regime unterscheide. Beiden Seiten vereinbarten, die Zusammenarbeit in Bereichen wie Informationspolitik und humanitären Projekten auszubauen.