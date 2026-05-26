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Coup des Schlagerstars

Pircher spielt statt Springsteen bei Fußball-WM

Adabei Österreich
26.05.2026 08:00
Pircher übernimmt von Springsteen – die „Krone“ weiß, wie es dazu kam.
Pircher übernimmt von Springsteen – die „Krone“ weiß, wie es dazu kam.(Bild: Krone-Collage/simon+kim, AP/Charles Sykes)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Der Schlagerstar aus dem Zillertal wird bei der Fußball-WM in Dallas auftreten. Ein Konzert, das eigentlich „The Boss“, Bruce Springsteen hätte geben sollen, aber nun doch nicht macht. Liegt es an der hohen Politik und Donald Trump, dessen bester Freund Springsteen nicht gerade ist? Pircher ist‘s egal: Er freut sich auf diese große Bühne.

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Eine offizielle Begründung gibt es zwar nicht, aber das lässt sich der Tiroler Schlagerstar Marc Pircher (48) sicher nicht entgehen. Er darf während der Fußball-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika auftreten – statt Bruce Springsteen! Und zwar in Dallas, Texas, also genau dort (und an dem Tag), wo Österreich am 22. Juni gegen die argentinische Super-Elf rund um Weltstar Lionel Messi antreten wird.

Auftritt gleich nach Argentinien vs. Österreich
„Man hat mir nur gesagt, dass er nicht auftreten kann. Als man dann mich gefragt hat, dort vor unzähligen Menschen in der Fanzone meine Musik zu spielen, da habe ich natürlich sofort zugesagt“, so der „Sieben Sünden“-Hitfabrikant, der gleich im Anschluss an die Partie singen wird und dazu auch alle Fans einlädt. Für ihn wird der USA-Trip aber nur ein kurzes Vergnügen: „Am Sonntag hin und am Mittwoch zurück.“

Bruce Springsteen hätte nach dem Fußballmatch Argentinien gegen Österreich in Dallas auftreten ...
Bruce Springsteen hätte nach dem Fußballmatch Argentinien gegen Österreich in Dallas auftreten sollen. Doch daraus wurde nichts.(Bild: APA/AP Photo/Markus Schreiber)

Kann er privat eigentlich etwas mit der Musik von „The Boss“ anfangen? „Aber geh, natürlich kann ich das. Der Mann ist ja eine Legende.“ Heißt, bei ihm läuft nicht nur Schlagermusik im Radio? „Nein, da kann ich ganz offen und ehrlich sagen, dass ich alles höre – und zwar alles, was geil gemacht ist. Und da gehört Springsteen definitiv dazu.“

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