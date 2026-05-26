Pircher spielt statt Springsteen bei Fußball-WM

Auftritt gleich nach Argentinien vs. Österreich

„Man hat mir nur gesagt, dass er nicht auftreten kann. Als man dann mich gefragt hat, dort vor unzähligen Menschen in der Fanzone meine Musik zu spielen, da habe ich natürlich sofort zugesagt“, so der „Sieben Sünden“-Hitfabrikant, der gleich im Anschluss an die Partie singen wird und dazu auch alle Fans einlädt. Für ihn wird der USA-Trip aber nur ein kurzes Vergnügen: „Am Sonntag hin und am Mittwoch zurück.“