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Traumurlaub endet für Slalom-Ass mit Verlobung

Ski Alpin
26.05.2026 07:58
Große Freude bei Billy Major und Partnerin Olivia Foster!
Große Freude bei Billy Major und Partnerin Olivia Foster!(Bild: GEPA, Screenshot/Instagram_billymajor_)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schöne Neuigkeiten aus dem Ski-Zirkus! Wie Slalom-Spezialist Billy Major auf Instagram berichtet, hat der Traumurlaub mit Freundin Olivia Foster eine besondere Note erhalten: Das Paar hat sich verlobt! 

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„Ich verlasse Griechenland verlobt“, schreibt Major auf Instagram zu einigen Fotos, die ihn zusammen mit seiner Partnerin Olivia Foster im Griechenland-Urlaub zeigen. Dafür kassiert der 29-Jährige gleich einige Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus.

Seit Jahren Teil des Weltcups
Der Traumurlaub auf der Insel Kefalonia hatte demnach ein besonderes Highlight parat. Der Verlobungsring ist auf den Fotos auch deutlich zu sehen, die Freude ist spürbar.

Major ist seit einigen Jahren im Ski-Weltcup beheimatet. Der Brite gilt als Ski-Exot und hat es im vergangenen Winter zweimal in die Top 20 geschafft. Obwohl er nicht Teil der absoluten Weltspitze ist, hat es Major über Jahre hinweg geschafft, sich mit konstanten Leistungen in der Slalom-Elite festzubeißen.  

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