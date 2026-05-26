Traumurlaub endet für Slalom-Ass mit Verlobung

Major ist seit einigen Jahren im Ski-Weltcup beheimatet. Der Brite gilt als Ski-Exot und hat es im vergangenen Winter zweimal in die Top 20 geschafft. Obwohl er nicht Teil der absoluten Weltspitze ist, hat es Major über Jahre hinweg geschafft, sich mit konstanten Leistungen in der Slalom-Elite festzubeißen.