Kletterer von herabfallendem Felsbrocken getroffen

Mehrere Felsbrocken lösten sich

„Als einer der Alpinisten, ein 46-Jähriger, zu einem Felskopf hochsteigen wollte, um einen Standplatz errichten zu können, lösten sich mehrere große Steine aus der Felswand, wobei er von einem Felsen getroffen und verletzt wurde“, schildert die Polizei den Unfallhergang.