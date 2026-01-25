Raser lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Sofort Führerschein „gezwickt“

In Eisenstadt bemerkten die Beamten ein Fahrzeug, das durch eine besonders „sportliche“ Fahrweise hervorstach. Die Polizisten versuchten daraufhin, den Wagen anzuhalten, was der Lenker aber missachtete. Am Ende nutzte ihm das aber nichts: Die Beamten hatten sich das Kennzeichen, die Automarke und die Fahrtrichtung gemerkt. Sie verständigten ihre Kollegen, die sofort eine Fahndung starteten. Nachdem ein weiterer Anhaltversuch in Großhöflein gescheitert war, begaben sich die Beamten zur Adresse des Zulassungsbesitzers, wo sie sowohl den Pkw als auch den Lenker vorfanden. Dieser stand offensichtlich unter Drogeneinfluss und weigerte sich, eine klinische Untersuchung durchzuführen. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle abgenommen.