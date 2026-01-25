Raser lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Zehn Alko- und einen Drogenlenker zog die Exekutive bei einem Planquadrat im Burgenland aus dem Verkehr. Acht Führerscheine sind weg.
„Achtung Kontrolle!“, hieß es wieder am Samstag bei einer landesweiten Schwerpunktaktion der Exekutive. Fast tausend Lenker wurden kontrolliert, für zehn davon ging der Alkomattest nicht vorteilhaft aus. Den höchsten Wert zeigte das Gerät bei einem 31-jährigen Lenker aus dem Bezirk Oberpullendorf an: 1,74 Promille.
Etwas weniger – 1,38 Promille – hatte ein anderer Autofahrer intus, den die Beamten in Zemendorf stoppten. Der Deutsche konnte außerdem keinen Führerschein vorweisen, da er keinen besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Anzeige folgt.
Sofort Führerschein „gezwickt“
In Eisenstadt bemerkten die Beamten ein Fahrzeug, das durch eine besonders „sportliche“ Fahrweise hervorstach. Die Polizisten versuchten daraufhin, den Wagen anzuhalten, was der Lenker aber missachtete. Am Ende nutzte ihm das aber nichts: Die Beamten hatten sich das Kennzeichen, die Automarke und die Fahrtrichtung gemerkt. Sie verständigten ihre Kollegen, die sofort eine Fahndung starteten. Nachdem ein weiterer Anhaltversuch in Großhöflein gescheitert war, begaben sich die Beamten zur Adresse des Zulassungsbesitzers, wo sie sowohl den Pkw als auch den Lenker vorfanden. Dieser stand offensichtlich unter Drogeneinfluss und weigerte sich, eine klinische Untersuchung durchzuführen. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle abgenommen.
Wilde Fahrt mit 180 km/h
Ebenfalls der Anhaltung zu entgehen versuchte ein weiterer Autofahrer im Bezirk Jennersdorf. Dieser war gerade vom Stadtgebiet Jennersdorf kommend in Richtung Güssinger Straße unterwegs gewesen. Als eine Polizeistreife die Verfolgung aufnahm, stieg der Lenker aufs Gas und versuchte zu entkommen – was ihm sogar vorübergehend gelang. Weil der Flüchtige bis zu 180 Stundenkilometer schnell fuhr und dabei auch einen Leitpflock abschoss, brachen die Beamten die Verfolgung schließlich ab. Doch auch hier konnte der Lenker – ein 21-jähriger Mann – innerhalb kürzester Zeit ausgeforscht werden. Auf ihn wartete jetzt eine Anzeige.
